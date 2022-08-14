Ломаев — об отражённом пенальти: мне повезло. Натренировать этот навык очень сложно

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал результат матча пятого тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:1).
«Я лучший игрок матча с «Локомотивом»? Три очка — сто процентов лучше. Я был бы доволен, если мы выиграли бы 5:3, но три очка были у нас.
Что касается момента с пенальти, всегда говорю, что натренировать этот навык очень сложно. Сегодня мне повезло. Я так отвечу.
Большое количество брака в первом тайме? Поле было не полито. Мяч зажёвывало. Ну и к нашим игрокам, которые постоянно падали, вопрос… Наверное, бутсы не подобрали», — сказал Ломаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Крылья Советов» в пяти матчах набрали пять очков и занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (3) — на 13-м месте.
- 14 августа 2022
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