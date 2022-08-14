«Челси» — «Тоттенхэм Хотспур»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30
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Сегодня, 14 августа, в матче второго тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Челси» сыграет с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Тоттенхэм Хотспур».
Игру обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. «Челси» в матче первого тура чемпионата Англии сезона-2022/2023 обыграл «Эвертон» со счётом 1:0, а «Тоттенхэм Хотспур» оказался сильнее «Саутгемптона» (4:1). В следующем туре английской Премьер-лиги «Челси» сыграет с «Лидс Юнайтед», а «Тоттенхэм Хотспур» проведёт встречу с «Вулверхэмптоном».
Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».
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