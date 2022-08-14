Бернарду Силва намекнул на уход из «Манчестер Сити», он близок к трансферу в «Барселону»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва после победы над «Борнмутом» (4:0) во 2-м туре английской Премьер-лиги (АПЛ) оставил пост в соцсетях с двойственным смыслом. Португалец мог намекнуть на свой скорый уход из команды.

«Отличное выступление команды и фантастическая атмосфера на стадионе! Я хотел бы поблагодарить всех болельщиков за те прекрасные моменты любви и поддержки, которые они оказали мне», — написал Силва.

Ранее сообщалось, что 28-летний Силва согласовал условия 4-летнего контракта с испанской «Барселоной». Ожидалось, что каталонцы готовы выложить за Бернарду € 60 млн. Действующее соглашение Силвы с «Манчестер Сити» истекает в 2025-м. Он выступает за команду с лета 2017 года.

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