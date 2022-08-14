Бернарду Силва намекнул на уход из «Манчестер Сити», он близок к трансферу в «Барселону»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва после победы над «Борнмутом» (4:0) во 2-м туре английской Премьер-лиги (АПЛ) оставил пост в соцсетях с двойственным смыслом. Португалец мог намекнуть на свой скорый уход из команды.
«Отличное выступление команды и фантастическая атмосфера на стадионе! Я хотел бы поблагодарить всех болельщиков за те прекрасные моменты любви и поддержки, которые они оказали мне», — написал Силва.
Ранее сообщалось, что 28-летний Силва согласовал условия 4-летнего контракта с испанской «Барселоной». Ожидалось, что каталонцы готовы выложить за Бернарду € 60 млн. Действующее соглашение Силвы с «Манчестер Сити» истекает в 2025-м. Он выступает за команду с лета 2017 года.
Видеообзор. «Барселона» — «Райо Вальекано». Испанская Примера 2022/2023. 1-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 14 августа 2022
-
18:59
-
18:54
-
18:51
-
18:48
-
18:42
-
18:29
-
18:28
-
18:27
-
18:25
-
18:25
-
18:18
-
18:14
-
18:08
-
18:07
-
18:04
-
18:00
-
18:00
-
17:58
-
17:55
-
17:52
-
17:51
-
17:49
-
17:46
-
17:43
-
17:41
-
17:38
-
17:30
-
17:25
-
17:14
-
17:12
-
17:00
-
16:52
-
16:45
-
16:33
-
16:17