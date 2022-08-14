Сергей Юран отказался отвечать на вопрос, возглавит ли он «Урал»
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Бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран отказался комментировать слухи о том, что в ближайшее время он может возглавить екатеринбургский «Урал».
«Я пришёл на футбол. Поболеть за «Спартак» в матче с «Сочи». «Урал»? Да я на «Спартак» — «Сочи» пришёл», – сказала Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Отметим, в прошедшем матче с «Факелом» команда из Екатеринбурга набрала своё первое очко в сезоне. Они всё ещё остаются на 16-м месте чемпионата. Это была первая игра «Урала» после отставки главного тренера Игоря Шалимова. В следующем туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) команда встретится с «Пари Нижний Новгород». Матч состоится 20 августа, стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00 мск.
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