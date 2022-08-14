В «Спартаке» высказались о назначении комментатора Генича на матч клуба впервые за 154 дня
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал назначение комментатора Константина Генича на матч «Спартака» с «Сочи».
«Мы его не банили. Я уже говорил, что это решение телеканала «Матч». Обращайтесь к ним. «Спартак» приветствует возвращение Генича? «Спартаку» не так важно, кто комментирует. Главное, чтобы команда хорошо играла. А Генич это или Черданцев — дело второе. Думаю, что Костя профессионально отработает», – сказал Зеленов в беседе с корреспондентов «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, в данный момент московский «Спартак» играет против «Сочи». Игра проходит на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00.
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