Кухарчук назвал полным бредом слухи о попытке Юрана устроить договорной матч с «Ростовом»
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Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук считает бредом слухи о попытке экс-наставника команды Сергея Юрана устроить договорной матч с «Ростовом».
«Слухи о попытке Юрана устроить договорной матч с «Ростовом» — полный бред. Даже реагировать не хочется, ерунда же какая-то! Даже внимание заострять на этом не стоит. В прошлом сезоне у нас таких слухов и разговоров в команде точно не было», — сказал Кухарчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович
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