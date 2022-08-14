В «Спартаке» опровергли новость, что клуб рассматривает 7 кандидатов на пост спортдира

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал проходящие выборы на должность спортивного директора команды.
«Семь кандидатов на пост спортивного директора? Эта информация появилась в телеграм-канале. Лучше туда обратиться. У нас информации на этот счёт нет. Поиск не ведётся? Нет. Семь спортивных директоров россиян — по-моему это фантастика», – сказал Зеленов в беседе с корреспондентов «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, сегодня, 14 августа, проходит матч пятого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00 мск. Встреча проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. У команды после четырёх сыгранных туров в активе 10 набранных очков. До начала пятого тура команда возглавляла турнирную таблицу вместо с московским ЦСКА.
- 14 августа 2022
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