В «Спартаке» рассказали о процессе передачи стадиона «Лукойлу»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал процесс передачи стадиона «Открытие Банк Арена» компании «Лукойл».



«Как обстоят дела с продажей стадиона «ЛУКОЙЛу»? Процесс идёт. Как всё завершится — объявим официально», – сказал Зеленов в беседе с корреспондентов «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сегодня, 14 августа, проходит матч пятого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00 мск. Встреча проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. У команды после четырёх сыгранных туров в активе 10 набранных очков. До начала пятого тура команда возглавляла турнирную таблицу вместо с московским ЦСКА.