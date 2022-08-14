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«Фиорентина» без Кокорина в большинстве вырвала победу у «Кремонезе» на 90+5-й минуте

«Фиорентина» без Кокорина в большинстве вырвала победу у «Кремонезе» на 90+5-й минуте
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Сегодня, 14 августа, на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции «Фиорентина» в 1-м туре чемпионата Италии сезона-2022/2023 играла с «Кремонезе». Встреча началась в 19:30 мск и закончилась победой «Фиорентины» со счётом 3:2.

Счёт в матче на 16-й минуте с передачи Кристиана Куаме открыл Джакомо Бонавентура. Спустя три минуты гости сравняли счёт: с паса Паоло Гильоне отличился Давид Окереке. Однако уже в первом тайме «Фиорентина» вновь вышла вперёд, когда точный удар после передачи Риккардо Соттиля нанёс Лука Йович. В концовке тайма гости остались в меньшинстве: прямую красную карточку получил Гонсало Эскаланте. Но это не помешало команде сравнять счёт: на 68-й отличился Кристиан Буонаюто. На 90-5-й минуте Йонуц Раду отправил мяч в свои ворота, принеся победу «Фиорентине».

Отметим, что в заявку на матч не попал нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин.

Италия - Серия А. 1-й тур
14 августа 2022, воскресенье. 19:30 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
3 : 2
Кремонезе
Кремона
1:0 Бонавентура – 16'   1:1 Окереке – 19'   2:1 Йович – 34'   2:2 Бьянкетти – 68'   3:2 Раду – 90+5' (автогол)
Удаления: нет / Эскаланте – 43'
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