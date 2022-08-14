«Голова отключилась». Зиньковский рассказал о дебютном голе за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался об игре с «Сочи», которая завершилась победой московской команды со счётом 3:0.
«Не ожидал, что будет такой простой гол — в пустые ворота. Главное, что забил первый гол за «Спартак». Очень рад. Это не то чтобы какая-то галочка. Просто был счастлив в этот момент.
Трибуны кричали мою фамилию? Я такое уже испытывал в Самаре. Сегодня, кстати, не слышал. Забил — и голова отключилась», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Напомним, после сегодняшней победы «Спартак» набирает 13 очков и возглавляют турнирную таблицу чемпионата страны. В следующем туре команда встретится с «Сочи». Матч пройдёт 20 августа, начало — в 17:30 мск. «Сочи» остаётся на 5-м месте турнирной таблицы. У команды в активе девять набранных очков после пяти сыгранных туров. В следующем туре команда сыграет против «Ростова», игра состоится 20 августа, начало — в 20:00 мск.
- 14 августа 2022
-
23:37
-
23:31
-
23:31
-
23:29
-
23:28
-
23:22
-
23:20
-
23:18
-
23:10
-
23:06
-
23:05
-
23:04
-
22:58
-
22:58
-
22:41
-
22:40
-
22:38
-
22:31
-
22:30
-
22:29
-
22:27
-
22:21
-
22:21
-
22:18
-
22:14
-
22:13
-
22:10
-
22:09
-
22:08
-
22:07
-
22:06
-
22:01
-
21:57
-
21:54
-
21:51