Нобоа: я медленный, но делаю много. Лишнего веса нет

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа после сегодняшней игры с московским «Спартаком», в которой его команда потерпела поражение со счётом 3:0, высказался о своей игровой форме.

«Похвалил Изидор? Я медленный, но бегаю много. Мне смешно и больше ничего. Лишнего веса нет», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, после сегодняшней победы «Спартак» набирает 13 очков и возглавляют турнирную таблицу чемпионата страны. В следующем туре команда встретится с московским «Динамо». Матч пройдёт 20 августа, начало — в 17:30 мск. «Сочи» остаётся на 5-м месте турнирной таблицы. У команды в активе девять набранных очков после пяти сыгранных туров. В следующем туре команда сыграет против «Ростова», игра состоится 20 августа, начало — в 20:00 мск.