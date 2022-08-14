Умяров прокомментировал победу «Спартака» над «Сочи»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров после игры с «Сочи», который завершился победой московского клуба со счётом 3:0, высказался о прошедшем поединке.
««Сочи» — хорошая команда. Тоже знают, как играть в футбол, перестраиваться. Первый тайм сложился чуть сложнее, чем мы предполагали. Главный тренер в перерыве сказал о перестроениях. В любом момент мы должны были улучшить ситуацию.
После пятого тура тяжело что-то чувствовать. Хорошо, что выигрываем. Самое главное — это четыре победы подряд. Это самое приятное, что сейчас есть»", — передает слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Напомним, после сегодняшней победы «Спартак» набирает 13 очков и возглавляют турнирную таблицу чемпионата страны. В следующем туре команда встретится с московским «Динамо». Матч пройдёт 20 августа, начало в 17:30 мск. «Сочи» остаётся на 5 месте турнирной таблицы. У команды в активе 9 набранных очков после пяти сыгранных туров. в следующем туре команда сыграет против «Ростова», игра состоится 20 августа, начало в 20:00 мск.
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