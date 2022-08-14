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Умяров: «Спартаку» очень хочется реабилитироваться перед болельщиками за прошлый сезон

Умяров: «Спартаку» очень хочется реабилитироваться перед болельщиками за прошлый сезон
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров назвал причины удачной игры команды на старте сезона в Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Очень хочется реабилитироваться перед болельщиками за прошлому сезон и порадовать их.

Так сложились обстоятельства, что нам так прёт. Нужно провести так качественно весь сезон, а потом будем говорить. Никакой разницы в команде в сравнении с прошлым сезоном? Разница есть всегда. Новый тренер приходит — разница есть.

У каждого тренера свой подход: разные схемы, установки, сочетания, те же тренировки. Сейчас сложилось так, что мы победили в четырёх матчах подряд», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

«Спартак» набрал 13 очков и занимает в турнирной таблице РПЛ первое место.

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