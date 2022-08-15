Полузащитник «Аталанты» Фройлер перешёл в «Ноттингем Форест»

Полузащитник «Аталанты» Ремо Фройлер перешёл в «Ноттингем Форест». Об этом английский клуб сообщил на своей странице в социальных сетях.
По сведениям журналистов, сумма сделки между командами составила около € 9 млн + бонусы. Причина перехода швейцарского футболиста в «Ноттингем Форест» кроется в том, что он хотел начать новую главу в своей футбольной карьере. Ранее итальянский клуб покинул российский полузащитник Алексей Миранчук, перешедший в «Торино» на правах аренды.
В прошлом сезоне итальянской Серии А 30-летний Фройлер провёл 29 игр. На его счету один гол и три голевые передачи. Также футболист получил 10 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 20 млн.
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