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«Тоттенхэм» подпишет защитника «Удинезе» Удоджи

«Тоттенхэм» подпишет защитника «Удинезе» Удоджи
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Лондонский «Тоттенхэм» подпишет защитника «Удинезе» Дестини Удоджи. Об это сообщает на своей странице в социальных сетях итальянский журналист Фабрицио Романо.

По сведениям инсайдера, игрок совсем скоро должен будет прибыть в Лондон, где пройдёт медицинское обследование. Удоджи перейдёт в «Тоттенхэм» в июне 2023 года. Контракт футболиста с лондонцами будет действовать в течение пяти лет. Также уточняется, что игрок был более приоритетной целью, нежели защитник «Вильярреала» Первис Эступиньян.

В прошлом сезоне итальянской Серии А Дестини Удоджи провёл 35 матчей за «Удинезе». На счету игрока пять голов и четыре голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает Удоджи в € 17 млн.

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