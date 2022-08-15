«Тоттенхэм» подпишет защитника «Удинезе» Удоджи
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Лондонский «Тоттенхэм» подпишет защитника «Удинезе» Дестини Удоджи. Об это сообщает на своей странице в социальных сетях итальянский журналист Фабрицио Романо.
По сведениям инсайдера, игрок совсем скоро должен будет прибыть в Лондон, где пройдёт медицинское обследование. Удоджи перейдёт в «Тоттенхэм» в июне 2023 года. Контракт футболиста с лондонцами будет действовать в течение пяти лет. Также уточняется, что игрок был более приоритетной целью, нежели защитник «Вильярреала» Первис Эступиньян.
В прошлом сезоне итальянской Серии А Дестини Удоджи провёл 35 матчей за «Удинезе». На счету игрока пять голов и четыре голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает Удоджи в € 17 млн.
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