Защитник «Динамо» К: тяжело выходить на матч, держа в голове печальные новости на Украине

Александр Караваев, выступающий за киевское «Динамо», рассказал о том, каково играть в футбол при тех событиях, которые происходят на Украине.

«Конечно, мы понимаем, что вся Украина болеет за нас, и все видят, какая у нас сейчас ситуация. Очень тяжело выходить на матч, держа в голове все печальные новости, происходящие на Украине. При этом есть много хороших известий, но вообще нынешняя ситуация — это очень страшно, и практически невозможно выходить на поле и выбрасывать из головы мысли о происходящих на родине событиях.

Поэтому мы должны выкладываться более чем на сто процентов для своих болельщиков на родине», — приводит слова Караваева пресс-служба киевского клуба.

Напомним, за выход в групповую стадию Лиги чемпионов киевское «Динамо» поборется с португальской «Бенфикой».

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