«МЮ» предлагал Роналду «Интеру» и «Милану», однако клубы отказались от трансфера

Английский «Манчестер Юнайтед» предлагал итальянским грандам «Интеру» и «Милану» приобрести звёздного нападающего Криштиану Роналду, сообщает в своём твиттере инсайдер Танкреди Палмери.

По сведениям источника, итальянские клубы не заинтересовались предложением и отказались от покупки Роналду.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Криштиану Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно. Приоритетом нападающего является клуб, выступающий в Лиге чемпионов.

После матча второго тура АПЛ между «Брентфордом» и «МЮ» (4:0) Роналду отказался пожать руку главному тренеру Эрику тен Хагу.

Роналду выступает за «МЮ» с августа 2021 года, куда перешёл из «Ювентуса». Портал Transfermarkt оценивает стоимость португальца в € 30 млн.

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