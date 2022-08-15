Александр Караваев: большое спасибо польскому народу, что они помогают украинцам

Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев поблагодарил граждан Польши за помощь украинцам во время нынешней ситуации.
«Многие поляки поддерживают „Динамо“ и планируют заполнить стадион в Лодзи на матче с „Бенфикой“? Это очень хорошо, ещё раз большое спасибо польскому народу, что они всячески помогают как нам, спортсменам, так и людям, которые вынужденно покинули свои дома в Украине и стали переселенцами.
Все видят, что на первый план всегда мир, дружба и человечность. Когда мы приезжаем в другие страны, всегда это видим и чувствуем эту поддержку.
Кто ещё не был на стадионе, приглашаем всех желающих прийти и поддержать нашу команду. Это для нас будет очень приятно, и мы обещаем, что сделаем всё от нас зависящее, чтобы зрители получили как можно больше положительных эмоций», — приводит слова Караваева пресс-служба киевского клуба.
Напомним. первый матч между «Динамо» и «Бенфикой» в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов пройдёт 17 августа и начнётся в 22:00 мск.
Автобус с игроками «Бенфики» закидали камнями.
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