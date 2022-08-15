Бурмистров: «Спартак» играет весело. Очные матчи покажут, сможет ли бороться с «Зенитом»

Нападающий «Сочи» Никита Бурмистров после очного матча со «Спартаком» (0:3) в 5-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) высказался об игре московской команды.

«Игра покажет. В очных встречах всё будет решаться. «Спартак» сейчас играет весело, в атаку. Посмотрим, как они сыграют с прямыми конкурентами.



Как бороться с таким «Зенитом»? На поле бороться. В «Спартаке», ЦСКА и у нас тоже есть хорошие исполнители. Конечно, «Зенит» чемпион уже несколько лет. Тем приятнее будет другим командам сместить их. Они работают, показывают на поле свои козыри и качества. Пусть стараются», — приводит слова Бурмистрова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Сочи» после пяти матчей Российской Премьер-Лиги (РПЛ) набрал девять очков и занимает в турнирной таблице пятое место. В следующем туре команда Александра Точилина сыграет на выезде с «Ростовом». Матч состоится 20 августа.