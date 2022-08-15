Бурмистров: «Сочи» может быть вторым. Цель — доказать, что прошлый сезон неслучаен
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Форвард «Сочи» Никита Бурмистров считает, что сочинской команде по силам вновь финишировать второй в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).
«Цель «Сочи» – доказать, что второе место не было случайным. Играть ещё весь сезон. Много времени впереди. Верю ли, что «Сочи» может быть вторым? Конечно», — приводит слова Бурмистрова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Сочи» после пяти матчей Российской Премьер-Лиги (РПЛ) набрал девять очков и занимает в турнирной таблице пятое место. В следующем туре команда Александра Точилина сыграет на выезде с «Ростовом». Матч состоится 20 августа.
33-летний Бурмистров играет за сочинскую команду с лета 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий не отметился результативными действиями в трёх матчах.
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