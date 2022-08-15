Каррера: «Спартак» способен конкурировать с «Зенитом». Рад, что всё так хорошо

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что красно-белые способны конкурировать с «Зенитом» за чемпионство.

«Я рад, что всё так хорошо начинается. Это ещё только первые туры, но это предвещает успех! Пока что «Спартак» способен конкурировать с «Зенитом» в борьбе за чемпионство», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Спартак» после пяти туров чемпионата России набрал 13 очков и занимает в турнирной таблице единоличное первое место, опережая «Зенит» на два очка. В следующем туре команда Гильермо Абаскаля сыграет в гостях с «Динамо».



В последний раз «Спартак» был единоличным лидером в чемпионате России в сезоне-2020/2021, после 12 туров опережая на два очка ЦСКА и на три – «Зенит».