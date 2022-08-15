Каррера: «Спартак» способен конкурировать с «Зенитом». Рад, что всё так хорошо
Поделиться
Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что красно-белые способны конкурировать с «Зенитом» за чемпионство.
«Я рад, что всё так хорошо начинается. Это ещё только первые туры, но это предвещает успех! Пока что «Спартак» способен конкурировать с «Зенитом» в борьбе за чемпионство», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
«Спартак» после пяти туров чемпионата России набрал 13 очков и занимает в турнирной таблице единоличное первое место, опережая «Зенит» на два очка. В следующем туре команда Гильермо Абаскаля сыграет в гостях с «Динамо».
В последний раз «Спартак» был единоличным лидером в чемпионате России в сезоне-2020/2021, после 12 туров опережая на два очка ЦСКА и на три – «Зенит».
Комментарии
- 15 августа 2022
-
13:23
-
13:13
-
13:05
-
13:03
-
13:00
-
12:58
-
12:56
-
12:53
-
12:42
-
12:37
-
12:29
-
12:26
-
12:17
-
12:15
-
12:09
-
11:59
-
11:57
-
11:56
-
11:53
-
11:50
-
11:37
-
11:31
-
11:07
-
11:01
-
11:01
-
11:01
-
11:00
-
10:38
-
10:31
-
10:30
-
10:26
-
10:21
-
10:18
-
10:10
-
09:49
Партнерский контент