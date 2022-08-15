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Игонин: не уверен, что у «Спартака» есть запас прочности. Матч с «Зенитом» будет проверкой

Игонин: не уверен, что у «Спартака» есть запас прочности. Матч с «Зенитом» будет проверкой
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о хорошем старте московского «Спартака» в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

«Я думаю и верю, что в отдельном матче «Спартак» может составить конкуренцию «Зениту». Что касается чемпионата и конкуренции за первое место, тут есть вопросы, потому что для этого надо иметь определённый запас прочности. У меня нет никакой уверенности в том, что эта прочность у «Спартака» есть.

Очная встреча с «Зенитом» будет определённой проверкой для «Спартака», потому что это уже будет не начало сезона, так что встреча будет во многом показательной. Это будет игра за шесть очков: кто-то наберёт три очка, а кто-то три потеряет. Поэтому отчасти очная встреча будет определяющей», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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