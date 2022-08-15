Игонин: не уверен, что у «Спартака» есть запас прочности. Матч с «Зенитом» будет проверкой

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о хорошем старте московского «Спартака» в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).
«Я думаю и верю, что в отдельном матче «Спартак» может составить конкуренцию «Зениту». Что касается чемпионата и конкуренции за первое место, тут есть вопросы, потому что для этого надо иметь определённый запас прочности. У меня нет никакой уверенности в том, что эта прочность у «Спартака» есть.
Очная встреча с «Зенитом» будет определённой проверкой для «Спартака», потому что это уже будет не начало сезона, так что встреча будет во многом показательной. Это будет игра за шесть очков: кто-то наберёт три очка, а кто-то три потеряет. Поэтому отчасти очная встреча будет определяющей», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 15 августа 2022
-
13:23
-
13:13
-
13:05
-
13:03
-
13:00
-
12:58
-
12:56
-
12:53
-
12:42
-
12:37
-
12:29
-
12:26
-
12:17
-
12:15
-
12:09
-
11:59
-
11:57
-
11:56
-
11:53
-
11:50
-
11:37
-
11:31
-
11:07
-
11:01
-
11:01
-
11:01
-
11:00
-
10:38
-
10:31
-
10:30
-
10:26
-
10:21
-
10:18
-
10:10
-
09:49