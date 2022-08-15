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Виктор Гончаренко — новый главный тренер «Урала»

Виктор Гончаренко — новый главный тренер «Урала»
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Белорусский специалист Виктор Гончаренко стал новым главным тренером «Урала». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга в телеграм-канале.

45-летний Гончаренко начал тренерскую карьеру в БАТЭ. С октября 2013 по ноябрь 2014 года специалист возглавлял краснодарскую «Кубань», а с июня по сентябрь 2015-го — «Урал». Главным тренером команды из Екатеринбурга Гончаренко пробыл всего лишь шесть матчей. Позднее в его карьере была «Уфа», свыше четырёх лет он тренировал ЦСКА. С апреля 2021-го по январь 2022-го Гончаренко работал в «Краснодаре».

Напомним, «Урал» находится без главного тренера после увольнения Игоря Шалимова. Команда в пяти турах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) набрала одно очко и идёт на последнем месте турнирной таблицы.

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