«Манчестер Сити» готов продать Силву в «Барселону» за € 100 млн, скидку делать не будут

«Манчестер Сити» готов расстаться с полузащитником Бернарду Силвой, если «Барселона» заплатит за его переход € 100 млн. Английский клуб не собирается делать скидку. Об этом сообщает The Athletic. Это связано с тем, что «горожане» не стремятся расстаться с игроком, но и не собираются держать его в команде при поступлении предложения.
Ранее сообщалось, что 28-летний Силва согласовал условия четырёхлетнего контракта с испанской «Барселоной». Ожидалось, что каталонцы будут готовы выложить за Бернарду € 60 млн. Действующее соглашение Силвы с «Манчестер Сити» истекает в 2025-м. Он выступает за команду с лета 2017 года.
Видеообзор. «Барселона» — «Райо Вальекано». Испанская Примера 2022/2023. 1-й тур:
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