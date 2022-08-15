Кевин Де Брёйне высказался о возможном уходе Бернарду Силвы из «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прокомментировал возможный уход из команды хавбека Бернарду Силвы. Португальский футболист может перейти в «Барселону».

«Думаю, что Бернарду останется здесь, мне не о чем беспокоиться», — приводит слова Де Брёйне Goal.

Ранее Силва после победы своей команды над «Борнмутом» (4:0) оставил пост, который можно было понять как намёк на уход из клуба. Сообщалось, что 28-летний Силва согласовал условия четырёхлетнего контракта с испанской «Барселоной». Ожидалось, что каталонцы готовы выложить за Бернарду € 60 млн. Действующее соглашение Силвы с «Манчестер Сити» истекает в 2025-м. Он выступает за команду с лета 2017 года.

Видеообзор. «Барселона» — «Райо Вальекано». Испанская Примера 2022/2023. 1-й тур:

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