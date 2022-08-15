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Игонин: «Спартак» всегда превозносят. Надо же находиться в информационном поле

Игонин: «Спартак» всегда превозносят. Надо же находиться в информационном поле
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о чрезмерном упоминании московского «Спартака» в информационном поле.

«Спартак» превозносят всегда, потому что надо же находиться на плаву в информационном поле. Как это делается? Искусственные скандалы — раз. Чтобы был скандал, надо говорить о том, что всё незаслуженно, — два. Ну и также в этом сильно помогают СМИ. Пару туров назад, когда «Спартак» обыграл «Урал», читал в СМИ о том, что это очередная победа, уверенный разгром. Вот так это всё и работает, но я спокойно к этому отношусь», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

«Спартак» после пяти туров Российской Премьер-Лиги (РПЛ) идёт на первом месте турнирной таблицы с 13 очками.

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