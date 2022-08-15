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В «Химках» сообщили, что рассматривают вариант с расторжением контракта с Адеми

В «Химках» сообщили, что рассматривают вариант с расторжением контракта с Адеми
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что подмосковный клуб рассматривает вариант с расторжением контракта с Кемалем Адеми.

«Мы думаем о будущем Кемаля в клубе. В том числе рассматриваем возможность приостановки контракта. Игрок должен играть. Мы понимаем, что он в клубе не получает игровой практики, не вписывается в игровую модель, которая была у Сергея Николаевича и сейчас у Николая Николаевича.

Мы хотим, чтобы в первую очередь игрок играл. Поэтому мы рассматриваем различные варианты для его карьеры, начиная от аренды, заканчивая расторжением контракта. В ближайшую неделю мы примем решения, чтобы у игрока было полное понимание о его будущем», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что нападающий «Химок» Кемаль Адеми приостановит контракт с подмосковным клубом.

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