Эльмир Набиуллин стал игроком «Пари НН»

Защитник Эльмир Набиуллин подписал двухлетний контракт с ФК «Пари Нижний Новгород». В прошлом сезоне Эльмир провел 21 матч за «Химки», забив 1 мяч и сделав 3 голевые передачи. Об этом сообщает пресс-служба команды.