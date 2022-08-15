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Эльмир Набиуллин стал игроком «Пари НН»

Эльмир Набиуллин стал игроком «Пари НН»
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Эльмир Набиуллин стал игроком «Пари НН»

Защитник Эльмир Набиуллин подписал двухлетний контракт с ФК «Пари Нижний Новгород». В прошлом сезоне Эльмир провел 21 матч за «Химки», забив 1 мяч и сделав 3 голевые передачи. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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