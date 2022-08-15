Червиченко: Промес — движущая сила в «Спартаке». А Зиньковский пока не впечатляет

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о полузащитнике команды Антоне Зиньковском и нападающем Квинси Промесе.

«Будет ли Абаскаль после гола Зиньковского ему больше доверять? Не знаю. Это ваши какие-то журналистские штампы. Вы в кого-то влюбляетесь и начинаете с ним носиться как с писаной торбой. Меня Зиньковский пока не впечатляет. Больше меня радует состояние Промеса, который, на мой взгляд, вообще не должен был показывать такую игру ни по функционалу, ни по состоянию, а тут он преобразился, лидер команды. Хотя очень давно футболист бьёт только с правой ноги, и всё равно дают ему возможность под правую прикидывать и забивать. Это для меня прям удивление.



Квинси даёт такую скорость, движение, которое для команды очень полезно. Поэтому я бы больше внимания уделял феноменальному возвращению Промеса, тем более что он уже в возрасте, чем каким-то там успехам Зиньковского. Да, они есть, но я думаю, что его купили за совершенно большие деньги и больше авансом. Пока эти авансы, на мой взгляд, не очень оправдываются. За Промеса, конечно, отданные деньги тоже вряд ли окупаются, но на сегодняшний день этот старт сезона целиком за ним. Промес сейчас движущая фигура в «Спартаке».



Можно ли сравнить Промеса с тем Промесом, который был в чемпионском сезоне? Пока да. Вопрос теперь в том, насколько его хватит. Хватит ли его в таком состоянии до зимней паузы, будет ли он так хорош, когда немножечко все подсядут, когда погода поменяется на поле на холодную, и сможет ли Квинси так же двигаться. Сейчас всё отлично, все в строю, без травм, Джикия быстро поправился, но так не будет вечно», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.