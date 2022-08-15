Червиченко: Абаскаль — гораздо лучшее качество в сравнении с Ваноли. Это всё-таки тренер

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о последних успехах московской команды.

«Вполне возможно, что очная игра с «Зенитом» станет определяющим фактором в вопросе конкуренции. «Спартак» играет очень хорошо, причём мне нравится скорость не только в физическом плане, но и в плане мышления: скорость передачи, принятия решения. «Сочи» до такого курьёзного гола неплохо смотрелся, выходили в контратаку. Но спартаковцы всё равно успевали, хорошо двигались как без мяча, так и с мячом. На мой взгляд, сегодня «Спартак» показывает лучшую командную и общую скорость, поэтому результаты такие и забито столько мячей. Думаю, для «Зенита» сейчас это явно проблема. Как я говорил, Абаскаль — это гораздо лучшее и большее качество по сравнению с Ваноли и видно, что это всё-таки тренер. Команда по-другому двигается, Абаскаль грамотно делает замены, усиливает давление. Ну и, конечно, начался процесс выхода Федуна из клуба, клуб показывает такие результаты. Представляете, как «Спартак» высоко взлетит, когда Федун совсем покинет клуб?» — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.