Экс-президент «Локо»: закрытие команды на базе — шаг отчаянья. Вряд ли спасёт ситуацию

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал решение руководства клуба закрыть команду на базе.

«Такие методы практиковались и ранее, не только в «Локомотиве», но и в других командах. Если тренер был недоволен отношением футболистов к своему делу, потере мотивации, он мог закрыть команду на базе, но это, как правило, делалось сгоряча. Самое главное, что делалось на базе, помимо тренировочного процесса, так это воспитательная работу в узком кругу. Принесёт ли такая мера результат? Это шаг отчаяния. Если футболисты функционально и психологически не готовы к ведению борьбы, то закрывай не закрывай – толку не будет. Наоборот, это может привести к каким-то разногласиям: может дойти до драки, могут возникнуть какие-то конфликты, потому что игроки могут быть раздражены. Так что ни к чему хорошему эта мера не приведёт, вряд ли это спасёт ситуацию», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.