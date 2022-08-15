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Лантратов — об отставке Юрана: все футболисты «Химок» отнеслись к этому с пониманием

Лантратов — об отставке Юрана: все футболисты «Химок» отнеслись к этому с пониманием
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Вратарь подмосковных «Химок» Илья Лантратов поделился мнением об отставке бывшего главного тренера клуба Сергея Юрана.

«В конце игры с «Ахматом» я приходил в чужую штрафную. Это и указание, и моё решение. Нужно было отыграться, но нас наказали. Была возможность попробовать, был опасный момент, его надо реализовать — но не получилось.

Как отреагировали на то, что в отставку отправили Сергея Юрана? Это футбол. Нам довели до сведения. Смена тренера. Всё. Все отнеслись с пониманием. Профессионально, это наша работа, ничего не сделаешь. Новостей о том, что тренер обязан выпускать Садыгова, не видел. Вопрос не ко мне.

Ходят слухи о том, что я подписал контракт с ЦСКА, а в «Химках» сейчас на правах аренды? Это неправда», — цитирует Лантратова «РБ-Спорт».

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