Антон Зиньковский обратился к болельщикам после первого гола за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал свой дебютный гол в составе красно-белых. Напомним, футболист отметился забитым мячом в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:0).

«Рад забить свой первый гол за «Спартак»! Команду и болельщиков — с победой. Спасибо за вашу поддержку», — написал Зиньковский на своей странице в социальных сетях.

Напомним, бывший полузащитник «Крыльев Советов» подписал контракт с красно-белыми до 2027 года. В минувшем сезоне Зиньковский отдал девять результативных передач.

Московский «Спартак» в пяти матчах набрал 13 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. В тройку лидеров также входят «Зенит» (11) и «Ростов» (11).