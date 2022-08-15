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Лучшие молодые футболисты 5-го тура РПЛ: Худяков, Литвинов, Мантуан, Соколов, молодёжь «Спартака», «Краснодара»

Тренер «Спартака» ломает стереотипы. А Пиняев лишился своего особого статуса
Олег Лысенко
Лучшие молодые футболисты 5-го тура РПЛ
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Как проявили себя молодые в 5-м туре РПЛ — полный расклад.

По протокольным данным может сложиться впечатление, что молодёжь была не слишком продуктивна в 5-м туре РПЛ: всего два результативных действия на четыре с лишним десятка человек. Но это чересчур поверхностная оценка. Эффективность футболиста измеряется не только голами и результативными пасами; у вратарей свои критерии полезности, у защитников — свои. Так вот, на прошлых выходных со знаком «плюс» отличились представители всех возможных амплуа. О них — ниже.

Олакунле Олусегун, «Краснодар», 20 лет

Сама жизнь вынудила селекцию «Краснодара» внимательнее относиться к собственным воспитанникам и тщательнее подходить к приглашению иностранцев. Прежде чем выкупить у «Ботева» Олусегуна, южане предусмотрительно протестировали форварда во второй команде. И сегодня отданные за него 1,2 млн в валюте совсем не кажутся заведомой переплатой. Очевидно, трансферный потенциал молодого нигерийца значительно выше этого ценника. Среди немногочисленных легионеров «быков» это первый кандидат на выгодную перепродажу.

Олакунле Олусегун

Олакунле Олусегун

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

По среднему баллу от платформы WhoScored (7,9) Олакунле сегодня входит в топ-3 лучших игроков лиги, уступая только звёздным Промесу и Карраскалю. А, например, по среднему количеству удачных обводок (5,5) он сейчас дриблёр №1 в чемпионате. В матче с «Динамо» неугомонный Олусегун замучил Паршивлюка и вполне мог подвести того под удаление (в пограничной ситуации судья ограничился жёлтой карточкой).

Руслан Литвинов, «Спартак», 20 лет

Молодой тренер «Спартака» опровергает древний стереотип, что в обороне якобы должны рубиться взрослые, матёрые мужики. В основе красно-белых этому клише соответствует только капитан Джикия, а линия защиты на три четверти состоит из недавних дублёров 20-21 года!

Руслан Литвинов

Руслан Литвинов

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Литвинов начинал сезон в запасе, в Краснодаре прикрывал опорную зону, но начиная с 3-го тура неизменно выходит в старте в центре обороны. Один пропущенный мяч за 4,5 часа — это и Руслана заслуга тоже. В воскресенье, 14 августа, выше процент выигранных единоборств показал лишь другой спартаковский блондин — Денисов (82 против 75), но по совокупности технико-тактических действий Литвинов сработал полезнее всех разрушителей Абаскаля.

Густаво Мантуан, «Зенит», 21 год

Для нашего болельщика Мантуан пока человек-загадка. Но стартанул бразилец в РПЛ изумительно — с победного гола в главном матче тура! На открытие лицевого счёта в новом чемпионате ему потребовались девять минут и два удара. Первым Мантуан произвёл пристрелку, а уже вторым вбил мяч в угол ворот Акинфеева. Выглядело эффектно!

Густаво Мантуан

Густаво Мантуан

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

До кучи он ещё и жёлтую отхватил, но пользы команде принёс несоизмеримо больше, чем вреда. Пока вратарь Одоевский отсиживал дисквалификацию, статус самого молодого в «Зените» временно перешёл к Мантуану.

Даниил Худяков, «Локомотив», 18 лет

«Локо» продолжает безалаберно разбрасываться очками — в субботу потерял ещё два. Но если бы не юный вратарь, их у красно-зелёных было бы ещё меньше. То, что хозяева Черкизова полтора тайма держались против по-хорошему наглых «Крыльев», в первую очередь заслуга Худякова и только во вторую — недоработка гостей. Даниил тащил не только с игры, но и пенальти от Глушенкова взял. А за гол Глушенкова с игры скорее центральным защитникам предъявлять надо, чем вратарю.

Даниил Худяков

Даниил Худяков

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Второй кипер на «Локомотиве» тоже феерил, но Ломаев уже вырос из категории U21 и в зачёт «молодёжного» рейтинга больше не проходит. Ивана отмечаем вне конкурса.

Артём Соколов, «Крылья Советов», 19 лет

Чертановский конвейер бесперебойно снабжает самарскую команду мастеров своими лучшими кадрами. Уроженец Якутска Соколов — очередной качественный «продукт» столичной школы. Но, в отличие от большинства одноклубников, Артём переехал в «Крылья» не напрямую, а через «Химки». Полгода в Подмосковье явно пошли хавбеку на пользу, и теперь он всё смелее берёт на себя ответственность в Самаре — при том, что моложе его в обойме Осинькина лишь трое — Шитов, Коваленко да временно нетрудоспособный Пиняев.

Артём Соколов

Артём Соколов

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В Черкизове Соколов выдал пять обостряющих передач — даже у безоговорочного героя тура Промеса днём позже набралось на одну меньше. Последняя из них стараниями Глушенкова стала результативной.

И ещё несколько фактов:

  • в 5-м туре приняли участие 46 футболистов не старше 21 года. Больше всех — по 5 человек — задействовали «Краснодар», «Ростов» и «Локомотив»;
  • принадлежащий «Спартаку» 21-летний вратарь Свинов оформил первый «сухарь» в РПЛ (после четырёх мячей от ЦСКА неделей ранее);
  • ни одного игрока U21 пока не задействовал в матчах нового сезона тренер «Ахмата» Талалаев;
  • нападающий «Локомотива» Вадим Раков стал первым футболистом 2005 года рождения, сыгравшим в РПЛ. Он дебютировал в основе в 17 лет 7 месяцев и 4 дня. У Ракова сумасшедшая статистика в ЮФЛ-2 (турнир для 16-летних) — 36+10 в 26 играх, включая два покера и один пента-трик. Против взрослых «Крыльев» он вышел только в компенсированное время, но статус самого юного участника лиги у Пиняева уже отобрал. Самарский вундеркинд — на два месяца старше.
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Молодые игроки (до 21 года) в 5-м туре РПЛ

ИгрокКлубВозр.Мин.ГолыАсс.Уд.Ключ.Ед.Отб.СейвыWS
СоколовКрылья197711515/67%48,5
ХудяковЛокомотив189068,3
МантуанЗенит2124124/50%7,45
ЛитвиновСпартак2090112/75%27,23
ОлусегунКраснодар2090326/50%17,1
ХлусевичСпартак21901217/65%47,1
КузьмичёвУрал219020/55%7,1
ХотулёвОренбург1990219/89%57,05
МампассиЛокомотив199018/83%27
ГбанеХимки2190126/46%26,94
СазоновДинамо209012/58%36,92
СильяновРостов219015/87%26,89
КривцовКраснодар1990325/36%36,8
ИзидорЛокомотив2145210/40%6,8
БотнарьТорпедо21291/100%26,72
ВолковКраснодар1985112/58%36,7
ЭркиновТорпедо218118/44%56,61
КоваленкоКрылья1890112/58%16,6
ДенисовСпартак19871111/82%36,6
БоженовХимки2179116/50%26,56
ЛитвиновКраснодар21905/80%16,5
КравцовСочи202019/56%16,41
СвиновФакел219026,4
ПрохинРостов21459/67%6,34
ГагнидзеДинамо1990120/35%26,3
ЗахарянДинамо1990414/29%16,3
ЩетининРостов20646/50%16,3
ТитковОренбург213748/63%6,27
ЧёрныйХимки214517/57%26,21
КарпукасЛокомотив209012/50%26,2
МелëхинРостов18453/100%16,2
ТурищевТорпедо2045111/36%26,2
СунгатулинУрал203106,2
МанеловКраснодар1953/0%6,1
ШитовКрылья19133/67%6,1
ЯковлевЦСКА20806,1
БатыревСочи20291/0%6,02
РаковЛокомотив17306
БашичОренбург206106
МельниковРостов2064/50%6
ЖелезновУрал191512/50%16
СадыговХимки211406
ЕрмаковЦСКА19207/29%6
МухинЦСКА207215/40%15,92
ЮлдошевПари НН21456/0%5,83
ХубуловКрылья211814/25%5,5

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, ключ. — ключевые пасы, ед. — единоборства (всего/успешные), WS — оценка платформы whoscored.

Использованы данные Instat и WhoScored.

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