Тренер «Спартака» ломает стереотипы. А Пиняев лишился своего особого статуса

По протокольным данным может сложиться впечатление, что молодёжь была не слишком продуктивна в 5-м туре РПЛ: всего два результативных действия на четыре с лишним десятка человек. Но это чересчур поверхностная оценка. Эффективность футболиста измеряется не только голами и результативными пасами; у вратарей свои критерии полезности, у защитников — свои. Так вот, на прошлых выходных со знаком «плюс» отличились представители всех возможных амплуа. О них — ниже.
Олакунле Олусегун, «Краснодар», 20 лет
Сама жизнь вынудила селекцию «Краснодара» внимательнее относиться к собственным воспитанникам и тщательнее подходить к приглашению иностранцев. Прежде чем выкупить у «Ботева» Олусегуна, южане предусмотрительно протестировали форварда во второй команде. И сегодня отданные за него 1,2 млн в валюте совсем не кажутся заведомой переплатой. Очевидно, трансферный потенциал молодого нигерийца значительно выше этого ценника. Среди немногочисленных легионеров «быков» это первый кандидат на выгодную перепродажу.
Олакунле Олусегун
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
По среднему баллу от платформы WhoScored (7,9) Олакунле сегодня входит в топ-3 лучших игроков лиги, уступая только звёздным Промесу и Карраскалю. А, например, по среднему количеству удачных обводок (5,5) он сейчас дриблёр №1 в чемпионате. В матче с «Динамо» неугомонный Олусегун замучил Паршивлюка и вполне мог подвести того под удаление (в пограничной ситуации судья ограничился жёлтой карточкой).
Руслан Литвинов, «Спартак», 20 лет
Молодой тренер «Спартака» опровергает древний стереотип, что в обороне якобы должны рубиться взрослые, матёрые мужики. В основе красно-белых этому клише соответствует только капитан Джикия, а линия защиты на три четверти состоит из недавних дублёров 20-21 года!
Руслан Литвинов
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Литвинов начинал сезон в запасе, в Краснодаре прикрывал опорную зону, но начиная с 3-го тура неизменно выходит в старте в центре обороны. Один пропущенный мяч за 4,5 часа — это и Руслана заслуга тоже. В воскресенье, 14 августа, выше процент выигранных единоборств показал лишь другой спартаковский блондин — Денисов (82 против 75), но по совокупности технико-тактических действий Литвинов сработал полезнее всех разрушителей Абаскаля.
Густаво Мантуан, «Зенит», 21 год
Для нашего болельщика Мантуан пока человек-загадка. Но стартанул бразилец в РПЛ изумительно — с победного гола в главном матче тура! На открытие лицевого счёта в новом чемпионате ему потребовались девять минут и два удара. Первым Мантуан произвёл пристрелку, а уже вторым вбил мяч в угол ворот Акинфеева. Выглядело эффектно!
Густаво Мантуан
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
До кучи он ещё и жёлтую отхватил, но пользы команде принёс несоизмеримо больше, чем вреда. Пока вратарь Одоевский отсиживал дисквалификацию, статус самого молодого в «Зените» временно перешёл к Мантуану.
Даниил Худяков, «Локомотив», 18 лет
«Локо» продолжает безалаберно разбрасываться очками — в субботу потерял ещё два. Но если бы не юный вратарь, их у красно-зелёных было бы ещё меньше. То, что хозяева Черкизова полтора тайма держались против по-хорошему наглых «Крыльев», в первую очередь заслуга Худякова и только во вторую — недоработка гостей. Даниил тащил не только с игры, но и пенальти от Глушенкова взял. А за гол Глушенкова с игры скорее центральным защитникам предъявлять надо, чем вратарю.
Даниил Худяков
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Второй кипер на «Локомотиве» тоже феерил, но Ломаев уже вырос из категории U21 и в зачёт «молодёжного» рейтинга больше не проходит. Ивана отмечаем вне конкурса.
Артём Соколов, «Крылья Советов», 19 лет
Чертановский конвейер бесперебойно снабжает самарскую команду мастеров своими лучшими кадрами. Уроженец Якутска Соколов — очередной качественный «продукт» столичной школы. Но, в отличие от большинства одноклубников, Артём переехал в «Крылья» не напрямую, а через «Химки». Полгода в Подмосковье явно пошли хавбеку на пользу, и теперь он всё смелее берёт на себя ответственность в Самаре — при том, что моложе его в обойме Осинькина лишь трое — Шитов, Коваленко да временно нетрудоспособный Пиняев.
Артём Соколов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
В Черкизове Соколов выдал пять обостряющих передач — даже у безоговорочного героя тура Промеса днём позже набралось на одну меньше. Последняя из них стараниями Глушенкова стала результативной.
И ещё несколько фактов:
- в 5-м туре приняли участие 46 футболистов не старше 21 года. Больше всех — по 5 человек — задействовали «Краснодар», «Ростов» и «Локомотив»;
- принадлежащий «Спартаку» 21-летний вратарь Свинов оформил первый «сухарь» в РПЛ (после четырёх мячей от ЦСКА неделей ранее);
- ни одного игрока U21 пока не задействовал в матчах нового сезона тренер «Ахмата» Талалаев;
- нападающий «Локомотива» Вадим Раков стал первым футболистом 2005 года рождения, сыгравшим в РПЛ. Он дебютировал в основе в 17 лет 7 месяцев и 4 дня. У Ракова сумасшедшая статистика в ЮФЛ-2 (турнир для 16-летних) — 36+10 в 26 играх, включая два покера и один пента-трик. Против взрослых «Крыльев» он вышел только в компенсированное время, но статус самого юного участника лиги у Пиняева уже отобрал. Самарский вундеркинд — на два месяца старше.
Молодые игроки (до 21 года) в 5-м туре РПЛ
|Игрок
|Клуб
|Возр.
|Мин.
|Голы
|Асс.
|Уд.
|Ключ.
|Ед.
|Отб.
|Сейвы
|WS
|Соколов
|Крылья
|19
|77
|1
|1
|5
|15/67%
|4
|8,5
|Худяков
|Локомотив
|18
|90
|6
|8,3
|Мантуан
|Зенит
|21
|24
|1
|2
|4/50%
|7,45
|Литвинов
|Спартак
|20
|90
|1
|12/75%
|2
|7,23
|Олусегун
|Краснодар
|20
|90
|3
|26/50%
|1
|7,1
|Хлусевич
|Спартак
|21
|90
|1
|2
|17/65%
|4
|7,1
|Кузьмичёв
|Урал
|21
|90
|20/55%
|7,1
|Хотулёв
|Оренбург
|19
|90
|2
|1
|9/89%
|5
|7,05
|Мампасси
|Локомотив
|19
|90
|18/83%
|2
|7
|Гбане
|Химки
|21
|90
|1
|26/46%
|2
|6,94
|Сазонов
|Динамо
|20
|90
|12/58%
|3
|6,92
|Сильянов
|Ростов
|21
|90
|15/87%
|2
|6,89
|Кривцов
|Краснодар
|19
|90
|3
|25/36%
|3
|6,8
|Изидор
|Локомотив
|21
|45
|2
|10/40%
|6,8
|Ботнарь
|Торпедо
|21
|29
|1/100%
|2
|6,72
|Волков
|Краснодар
|19
|85
|1
|12/58%
|3
|6,7
|Эркинов
|Торпедо
|21
|81
|18/44%
|5
|6,61
|Коваленко
|Крылья
|18
|90
|1
|12/58%
|1
|6,6
|Денисов
|Спартак
|19
|87
|1
|1
|11/82%
|3
|6,6
|Боженов
|Химки
|21
|79
|1
|16/50%
|2
|6,56
|Литвинов
|Краснодар
|21
|90
|5/80%
|1
|6,5
|Кравцов
|Сочи
|20
|20
|1
|9/56%
|1
|6,41
|Свинов
|Факел
|21
|90
|2
|6,4
|Прохин
|Ростов
|21
|45
|9/67%
|6,34
|Гагнидзе
|Динамо
|19
|90
|1
|20/35%
|2
|6,3
|Захарян
|Динамо
|19
|90
|4
|14/29%
|1
|6,3
|Щетинин
|Ростов
|20
|64
|6/50%
|1
|6,3
|Титков
|Оренбург
|21
|37
|4
|8/63%
|6,27
|Чёрный
|Химки
|21
|45
|1
|7/57%
|2
|6,21
|Карпукас
|Локомотив
|20
|90
|12/50%
|2
|6,2
|Мелëхин
|Ростов
|18
|45
|3/100%
|1
|6,2
|Турищев
|Торпедо
|20
|45
|1
|11/36%
|2
|6,2
|Сунгатулин
|Урал
|20
|3
|1
|0
|6,2
|Манелов
|Краснодар
|19
|5
|3/0%
|6,1
|Шитов
|Крылья
|19
|13
|3/67%
|6,1
|Яковлев
|ЦСКА
|20
|8
|0
|6,1
|Батырев
|Сочи
|20
|29
|1/0%
|6,02
|Раков
|Локомотив
|17
|3
|0
|6
|Башич
|Оренбург
|20
|6
|1
|0
|6
|Мельников
|Ростов
|20
|6
|4/50%
|6
|Железнов
|Урал
|19
|15
|1
|2/50%
|1
|6
|Садыгов
|Химки
|21
|14
|0
|6
|Ермаков
|ЦСКА
|19
|20
|7/29%
|6
|Мухин
|ЦСКА
|20
|72
|15/40%
|1
|5,92
|Юлдошев
|Пари НН
|21
|45
|6/0%
|5,83
|Хубулов
|Крылья
|21
|18
|1
|4/25%
|5,5
Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, ключ. — ключевые пасы, ед. — единоборства (всего/успешные), WS — оценка платформы whoscored.
Использованы данные Instat и WhoScored.
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