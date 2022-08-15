Тренер «Спартака» ломает стереотипы. А Пиняев лишился своего особого статуса

По протокольным данным может сложиться впечатление, что молодёжь была не слишком продуктивна в 5-м туре РПЛ: всего два результативных действия на четыре с лишним десятка человек. Но это чересчур поверхностная оценка. Эффективность футболиста измеряется не только голами и результативными пасами; у вратарей свои критерии полезности, у защитников — свои. Так вот, на прошлых выходных со знаком «плюс» отличились представители всех возможных амплуа. О них — ниже.

Олакунле Олусегун, «Краснодар», 20 лет

Сама жизнь вынудила селекцию «Краснодара» внимательнее относиться к собственным воспитанникам и тщательнее подходить к приглашению иностранцев. Прежде чем выкупить у «Ботева» Олусегуна, южане предусмотрительно протестировали форварда во второй команде. И сегодня отданные за него 1,2 млн в валюте совсем не кажутся заведомой переплатой. Очевидно, трансферный потенциал молодого нигерийца значительно выше этого ценника. Среди немногочисленных легионеров «быков» это первый кандидат на выгодную перепродажу.

Олакунле Олусегун Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

По среднему баллу от платформы WhoScored (7,9) Олакунле сегодня входит в топ-3 лучших игроков лиги, уступая только звёздным Промесу и Карраскалю. А, например, по среднему количеству удачных обводок (5,5) он сейчас дриблёр №1 в чемпионате. В матче с «Динамо» неугомонный Олусегун замучил Паршивлюка и вполне мог подвести того под удаление (в пограничной ситуации судья ограничился жёлтой карточкой).

Руслан Литвинов, «Спартак», 20 лет

Молодой тренер «Спартака» опровергает древний стереотип, что в обороне якобы должны рубиться взрослые, матёрые мужики. В основе красно-белых этому клише соответствует только капитан Джикия, а линия защиты на три четверти состоит из недавних дублёров 20-21 года!

Руслан Литвинов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Литвинов начинал сезон в запасе, в Краснодаре прикрывал опорную зону, но начиная с 3-го тура неизменно выходит в старте в центре обороны. Один пропущенный мяч за 4,5 часа — это и Руслана заслуга тоже. В воскресенье, 14 августа, выше процент выигранных единоборств показал лишь другой спартаковский блондин — Денисов (82 против 75), но по совокупности технико-тактических действий Литвинов сработал полезнее всех разрушителей Абаскаля.

Густаво Мантуан, «Зенит», 21 год

Для нашего болельщика Мантуан пока человек-загадка. Но стартанул бразилец в РПЛ изумительно — с победного гола в главном матче тура! На открытие лицевого счёта в новом чемпионате ему потребовались девять минут и два удара. Первым Мантуан произвёл пристрелку, а уже вторым вбил мяч в угол ворот Акинфеева. Выглядело эффектно!

Густаво Мантуан Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

До кучи он ещё и жёлтую отхватил, но пользы команде принёс несоизмеримо больше, чем вреда. Пока вратарь Одоевский отсиживал дисквалификацию, статус самого молодого в «Зените» временно перешёл к Мантуану.

Даниил Худяков, «Локомотив», 18 лет

«Локо» продолжает безалаберно разбрасываться очками — в субботу потерял ещё два. Но если бы не юный вратарь, их у красно-зелёных было бы ещё меньше. То, что хозяева Черкизова полтора тайма держались против по-хорошему наглых «Крыльев», в первую очередь заслуга Худякова и только во вторую — недоработка гостей. Даниил тащил не только с игры, но и пенальти от Глушенкова взял. А за гол Глушенкова с игры скорее центральным защитникам предъявлять надо, чем вратарю.

Даниил Худяков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Второй кипер на «Локомотиве» тоже феерил, но Ломаев уже вырос из категории U21 и в зачёт «молодёжного» рейтинга больше не проходит. Ивана отмечаем вне конкурса.

Артём Соколов, «Крылья Советов», 19 лет

Чертановский конвейер бесперебойно снабжает самарскую команду мастеров своими лучшими кадрами. Уроженец Якутска Соколов — очередной качественный «продукт» столичной школы. Но, в отличие от большинства одноклубников, Артём переехал в «Крылья» не напрямую, а через «Химки». Полгода в Подмосковье явно пошли хавбеку на пользу, и теперь он всё смелее берёт на себя ответственность в Самаре — при том, что моложе его в обойме Осинькина лишь трое — Шитов, Коваленко да временно нетрудоспособный Пиняев.

Артём Соколов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В Черкизове Соколов выдал пять обостряющих передач — даже у безоговорочного героя тура Промеса днём позже набралось на одну меньше. Последняя из них стараниями Глушенкова стала результативной.

И ещё несколько фактов:

в 5-м туре приняли участие 46 футболистов не старше 21 года. Больше всех — по 5 человек — задействовали «Краснодар», «Ростов» и «Локомотив»;

принадлежащий «Спартаку» 21-летний вратарь Свинов оформил первый «сухарь» в РПЛ (после четырёх мячей от ЦСКА неделей ранее);

ни одного игрока U21 пока не задействовал в матчах нового сезона тренер «Ахмата» Талалаев;

нападающий «Локомотива» Вадим Раков стал первым футболистом 2005 года рождения, сыгравшим в РПЛ. Он дебютировал в основе в 17 лет 7 месяцев и 4 дня. У Ракова сумасшедшая статистика в ЮФЛ-2 (турнир для 16-летних) — 36+10 в 26 играх, включая два покера и один пента-трик. Против взрослых «Крыльев» он вышел только в компенсированное время, но статус самого юного участника лиги у Пиняева уже отобрал. Самарский вундеркинд — на два месяца старше.

Молодые игроки (до 21 года) в 5-м туре РПЛ

Игрок Клуб Возр. Мин. Голы Асс. Уд. Ключ. Ед. Отб. Сейвы WS Соколов Крылья 19 77 1 1 5 15/67% 4 8,5 Худяков Локомотив 18 90 6 8,3 Мантуан Зенит 21 24 1 2 4/50% 7,45 Литвинов Спартак 20 90 1 12/75% 2 7,23 Олусегун Краснодар 20 90 3 26/50% 1 7,1 Хлусевич Спартак 21 90 1 2 17/65% 4 7,1 Кузьмичёв Урал 21 90 20/55% 7,1 Хотулёв Оренбург 19 90 2 1 9/89% 5 7,05 Мампасси Локомотив 19 90 18/83% 2 7 Гбане Химки 21 90 1 26/46% 2 6,94 Сазонов Динамо 20 90 12/58% 3 6,92 Сильянов Ростов 21 90 15/87% 2 6,89 Кривцов Краснодар 19 90 3 25/36% 3 6,8 Изидор Локомотив 21 45 2 10/40% 6,8 Ботнарь Торпедо 21 29 1/100% 2 6,72 Волков Краснодар 19 85 1 12/58% 3 6,7 Эркинов Торпедо 21 81 18/44% 5 6,61 Коваленко Крылья 18 90 1 12/58% 1 6,6 Денисов Спартак 19 87 1 1 11/82% 3 6,6 Боженов Химки 21 79 1 16/50% 2 6,56 Литвинов Краснодар 21 90 5/80% 1 6,5 Кравцов Сочи 20 20 1 9/56% 1 6,41 Свинов Факел 21 90 2 6,4 Прохин Ростов 21 45 9/67% 6,34 Гагнидзе Динамо 19 90 1 20/35% 2 6,3 Захарян Динамо 19 90 4 14/29% 1 6,3 Щетинин Ростов 20 64 6/50% 1 6,3 Титков Оренбург 21 37 4 8/63% 6,27 Чёрный Химки 21 45 1 7/57% 2 6,21 Карпукас Локомотив 20 90 12/50% 2 6,2 Мелëхин Ростов 18 45 3/100% 1 6,2 Турищев Торпедо 20 45 1 11/36% 2 6,2 Сунгатулин Урал 20 3 1 0 6,2 Манелов Краснодар 19 5 3/0% 6,1 Шитов Крылья 19 13 3/67% 6,1 Яковлев ЦСКА 20 8 0 6,1 Батырев Сочи 20 29 1/0% 6,02 Раков Локомотив 17 3 0 6 Башич Оренбург 20 6 1 0 6 Мельников Ростов 20 6 4/50% 6 Железнов Урал 19 15 1 2/50% 1 6 Садыгов Химки 21 14 0 6 Ермаков ЦСКА 19 20 7/29% 6 Мухин ЦСКА 20 72 15/40% 1 5,92 Юлдошев Пари НН 21 45 6/0% 5,83 Хубулов Крылья 21 18 1 4/25% 5,5

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, ключ. — ключевые пасы, ед. — единоборства (всего/успешные), WS — оценка платформы whoscored.

Использованы данные Instat и WhoScored.