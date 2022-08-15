Юрий Сёмин отреагировал на гол Хвичи Кварацхелии в дебютном матче за «Наполи»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о голе полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче 1-го тура итальянской Серии А с «Вероной».

«Хвичу брали в «Наполи» на конкретное место. У них ушёл игрок. Они взяли Хвичу, зная его самого и все его качества. Надеюсь, что не ошиблись. Его хорошо знает Спаллетти. Это хорошее приобретение и правильный шаг с обеих сторон.



Что касается гола в дебютном матче, невооружённым глазом было видно, что у него должно быть хорошее будущее», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, Кварацхелия стал игроком «Наполи» в июле текущего года. Ранее футболист выступал в России за «Локомотив» и «Рубин».