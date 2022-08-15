«Рубин» разгромил «Кубань» в домашнем матче Первой лиги

В матче 5-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2022/2023 «Рубин» принимал «Кубань». Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



На 34-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Рубина» Джоэль Фамейе. Через четыре минуты полузащитник Александр Зотов упрочил преимущество казанской команды. На 60-й минуте главный арбитр матча Игорь Панин назначил пенальти в ворота «Кубани», который успешно реализовал форвард казанского «Рубина» Виталий Лисакович.



Казанский «Рубин» набрал восемь очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. «Кубань» (7) — на девятом месте. Лидером соревнований является «КАМАЗ», набравший 13 очков.