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Тухелю и Конте предъявили обвинения в неподобающем поведении

Тухелю и Конте предъявили обвинения в неподобающем поведении
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Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения главному тренеру «Челси» Томасу Тухелю и наставнику «Тоттенхэма» Антонио Конте. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

Напомним, впервые оба тренера повздорили между собой при первом голе «Тоттенхэма», когда отличился датчанин Пьер-Эмиль Хёйбьерг. Тогда Тухелю не понравилось активное празднование Конте, они едва не столкнулись головами в попытке выяснить отношения. На опубликованном снимке Конте показан уже другой эпизод – яркого празднования самого немецкого тренера «Челси». Оба специалиста всё же были удалены за конфликт после матча, возникший при рукопожатии.

Встреча между «Челси» и «Тоттенхэмом» завершилась ничейным исходом – 2:2. Также Томас Тухель раскритиковал судейство.

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