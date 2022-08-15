Тухелю и Конте предъявили обвинения в неподобающем поведении

Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения главному тренеру «Челси» Томасу Тухелю и наставнику «Тоттенхэма» Антонио Конте. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.



Напомним, впервые оба тренера повздорили между собой при первом голе «Тоттенхэма», когда отличился датчанин Пьер-Эмиль Хёйбьерг. Тогда Тухелю не понравилось активное празднование Конте, они едва не столкнулись головами в попытке выяснить отношения. На опубликованном снимке Конте показан уже другой эпизод – яркого празднования самого немецкого тренера «Челси». Оба специалиста всё же были удалены за конфликт после матча, возникший при рукопожатии.



Встреча между «Челси» и «Тоттенхэмом» завершилась ничейным исходом – 2:2. Также Томас Тухель раскритиковал судейство.