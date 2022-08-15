Дубль Мораты помог «Атлетико» разгромить «Хетафе» в выездном матче Примеры

В матче 1-го тура испанской Примеры сезона-2022/2023 «Хетафе» принимал мадридский «Атлетико». Игра прошла на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе и завершилась победой гостей со счётом 3:0.



На 15-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Атлетико» Альваро Мората. Результативную передачу отдал форвард Жоау Феликс. На 59-й минуте Мората оформил дубль, в роли ассистента вновь выступил Феликс. На 75-й минуте нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн довёл счёт до разгромного, забив гол после передачи Феликса.



В следующем туре чемпионата Испании сезона-2022/2023 «Атлетико» сыграет с «Вильярреалом», а «Хетафе» проведёт встречу с «Жироной». Действующим чемпионом страны является мадридский «Реал».