Дубль Мораты помог «Атлетико» разгромить «Хетафе» в выездном матче Примеры
Поделиться
В матче 1-го тура испанской Примеры сезона-2022/2023 «Хетафе» принимал мадридский «Атлетико». Игра прошла на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
На 15-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Атлетико» Альваро Мората. Результативную передачу отдал форвард Жоау Феликс. На 59-й минуте Мората оформил дубль, в роли ассистента вновь выступил Феликс. На 75-й минуте нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн довёл счёт до разгромного, забив гол после передачи Феликса.
В следующем туре чемпионата Испании сезона-2022/2023 «Атлетико» сыграет с «Вильярреалом», а «Хетафе» проведёт встречу с «Жироной». Действующим чемпионом страны является мадридский «Реал».
Комментарии
- 15 августа 2022
-
22:40
-
22:38
-
22:32
-
22:29
-
22:15
-
22:10
-
21:55
-
21:36
-
21:36
-
21:23
-
21:00
-
20:47
-
20:39
-
20:35
-
20:30
-
20:16
-
20:00
-
19:45
-
19:40
-
19:16
-
19:01
-
18:58
-
18:50
-
18:37
-
18:20
-
18:14
-
18:11
-
18:01
-
17:52
-
17:40
-
17:31
-
17:24
-
17:20
-
17:08
-
16:59
Партнерский контент