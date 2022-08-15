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Дубль Мораты помог «Атлетико» разгромить «Хетафе» в выездном матче Примеры

Дубль Мораты помог «Атлетико» разгромить «Хетафе» в выездном матче Примеры
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В матче 1-го тура испанской Примеры сезона-2022/2023 «Хетафе» принимал мадридский «Атлетико». Игра прошла на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

На 15-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Атлетико» Альваро Мората. Результативную передачу отдал форвард Жоау Феликс. На 59-й минуте Мората оформил дубль, в роли ассистента вновь выступил Феликс. На 75-й минуте нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн довёл счёт до разгромного, забив гол после передачи Феликса.

В следующем туре чемпионата Испании сезона-2022/2023 «Атлетико» сыграет с «Вильярреалом», а «Хетафе» проведёт встречу с «Жироной». Действующим чемпионом страны является мадридский «Реал».

Испания - Примера. 1-й тур
15 августа 2022, понедельник. 20:30 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
0 : 3
Атлетико М
Мадрид
0:1 Мората – 15'   0:2 Мората – 59'   0:3 Гризманн – 75'
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