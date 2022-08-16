Руслан Ротань: в Европе из Мудрика могут сделать суперзвезду

Главный тренер молодёжной сборной Украины Руслан Ротань поделился мнением о перспективах вингера донецкого «Шахтёра» Михаила Мудрика заиграть в европейском чемпионате.

«Нужно понимать, что Мудрик очень молодой игрок. Это его первые шаги в национальной сборной. И то, что он на сегодня показывает – достаточно высокий уровень.



Он может лучше. Это все понимают. Он на свои года делает очень много, и с каждой минутой будет становиться ещё лучше. Он работает над собой и очень большой профессионал. И поверьте, все будет, но постепенно. Он не может сразу дать потенциал Месси, но он у него есть.

Мудрику нужно или сейчас переходить в топ-чемпионат или через несколько лет. Я считаю, что сейчас из него в Европе могут сделать суперзвезду, если он попадёт в правильный клуб и к правильному тренеру.



Но ему ещё нужно будет время, чтобы адаптироваться. Если остаться в «Шахтёре», то ему нужно будет два-три года, чтобы стать взрослее, провести матчи Лиги чемпионов и потом уехать», — сказал Ротань в эфире You-Tube канала Football Hub.

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