Руслан Ротань: в Европе из Мудрика могут сделать суперзвезду

Главный тренер молодёжной сборной Украины Руслан Ротань поделился мнением о перспективах вингера донецкого «Шахтёра» Михаила Мудрика заиграть в европейском чемпионате.
«Нужно понимать, что Мудрик очень молодой игрок. Это его первые шаги в национальной сборной. И то, что он на сегодня показывает – достаточно высокий уровень.
Он может лучше. Это все понимают. Он на свои года делает очень много, и с каждой минутой будет становиться ещё лучше. Он работает над собой и очень большой профессионал. И поверьте, все будет, но постепенно. Он не может сразу дать потенциал Месси, но он у него есть.
Мудрику нужно или сейчас переходить в топ-чемпионат или через несколько лет. Я считаю, что сейчас из него в Европе могут сделать суперзвезду, если он попадёт в правильный клуб и к правильному тренеру.
Но ему ещё нужно будет время, чтобы адаптироваться. Если остаться в «Шахтёре», то ему нужно будет два-три года, чтобы стать взрослее, провести матчи Лиги чемпионов и потом уехать», — сказал Ротань в эфире You-Tube канала Football Hub.
Фанаты «Фенербахче» скандировали фамилию Путина.
- 16 августа 2022
-
07:19
-
06:53
-
06:29
-
06:13
-
05:39
-
04:44
-
04:01
-
03:22
-
02:39
-
02:18
-
01:56
-
01:36
-
01:26
-
01:14
-
01:08
-
00:54
-
00:34
-
00:28
-
00:00
- 15 августа 2022
-
23:56
-
23:39
-
23:35
-
23:13
-
22:46
-
22:40
-
22:38
-
22:32
-
22:29
-
22:15
-
22:10
-
21:55
-
21:36
-
21:36
-
21:23
-
21:00