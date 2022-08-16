Жена Ари: я была в команде Жириновского, многие коллеги стали депутатами

Наталья Грызлова, супруга нападающего Ари, вспомнила, как входила в команду ныне покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Я была в команде Жириновского, царство ему небесное. Работала в международном отделе партии – помощником депутата Худякова Романа Ивановича. Потрясающий руководитель. Из политики я ушла, когда у Ари закончился контракт со «Спартаком» и он перешёл в «Краснодар». Многие мои коллеги сейчас стали депутатами и кураторами. Близкая подруга сегодня работает с нашим премьером. Я пошла в другую сферу и не жалею. Всё-таки я человек творческий», — сказала Грызлова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Натальей Грызловой читайте на «Чемпионате» в ближайшее время