Жена Ари: я была в команде Жириновского, многие коллеги стали депутатами
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Наталья Грызлова, супруга нападающего Ари, вспомнила, как входила в команду ныне покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
«Я была в команде Жириновского, царство ему небесное. Работала в международном отделе партии – помощником депутата Худякова Романа Ивановича. Потрясающий руководитель. Из политики я ушла, когда у Ари закончился контракт со «Спартаком» и он перешёл в «Краснодар». Многие мои коллеги сейчас стали депутатами и кураторами. Близкая подруга сегодня работает с нашим премьером. Я пошла в другую сферу и не жалею. Всё-таки я человек творческий», — сказала Грызлова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Полное интервью с Натальей Грызловой читайте на «Чемпионате» в ближайшее время
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