Источник: «Севилья» подпишет защитника «Баварии»

«Севилья» ведёт переговоры с мюнхенской «Баварией» о покупке защитника Танги Ньянзу. Испанский клуб уже согласовал контракт с 20-летним футболистом и верит, что закроет сделку в ближайшие дни. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере». По сведениям источника, за защитника «Бавария» планирует выручить € 20 млн.

Ньянзу перешёл в «Баварию» свободным агентом из «ПСЖ» в июле 2020 года. В 28 матчах за мюнхенцев Танги забил гол и отдал результативную передачу. В Германии Ньянзу выиграл четыре трофея. Действующее соглашение футболиста с «Баварией» истекает в 2024 году.

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