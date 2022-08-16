Источник: «Севилья» подпишет защитника «Баварии»
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«Севилья» ведёт переговоры с мюнхенской «Баварией» о покупке защитника Танги Ньянзу. Испанский клуб уже согласовал контракт с 20-летним футболистом и верит, что закроет сделку в ближайшие дни. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере». По сведениям источника, за защитника «Бавария» планирует выручить € 20 млн.
Ньянзу перешёл в «Баварию» свободным агентом из «ПСЖ» в июле 2020 года. В 28 матчах за мюнхенцев Танги забил гол и отдал результативную передачу. В Германии Ньянзу выиграл четыре трофея. Действующее соглашение футболиста с «Баварией» истекает в 2024 году.
Видеообзор. «Осасуна» — «Севилья». Испанская Примера 2022/2023. 1-й тур:
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