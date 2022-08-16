Гендиректор «Ахмата» прокомментировал информацию о переговорах с Дзагоевым

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что грозненский клуб не контактировал с бывшим полузащитником ПФК ЦСКА Аланом Дзагоевым. Также он выразил надежду на то, что нападающий Гамид Агаларов будет много забивать за «Ахмат».

«С Дзагоевым мы не общались — это слухи.

Агаларов не забивает? Будет забивать. Если станет лучшим бомбардиром, возражать мы не будем. Старт чемпионата очень классный, хорошо, когда много голов. Скатимся в 0:0? Зачем думать о плохом?» — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, после пяти туров «Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав восемь очков. Лидирует в Российской Премьер-Лиге «Спартак» (13).