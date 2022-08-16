Тульский «Арсенал» вручил болельщице бессрочный абонемент

Тульский «Арсенал» объявил о выдаче первого бессрочного абонемента на матчи команды. Его обладателем стала болельщица Ольга Панькова. Об этом сообщается в телеграм-канале «оружейников».

«Ольга Панькова стала первым владельцем бессрочного абонемента на матчи нашей команды! Ольга почти шесть лет пишет авторские стихи перед каждым матчем «Арсенала». В своих произведениях автор старается найти слова поддержки в адрес команды.Творческий подход и отношение к клубу были по заслугам отмечены руководством «Арсенала».



Отметим, что Ольга активно участвует в жизни клуба и не раз помогала в решении разного рода организационных вопросов. Скромная девушка с большим красно-жёлтым сердцем», — сказано в сообщении тульской команды.