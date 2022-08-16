Нобоа: у «Сочи» тяжёлый момент. Но с Гараниным мне работать комфортно
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что ему комфортно работать с новым тренером команды Вадимом Гараниным. При этом 37-летний эквадорец подчеркнул, что «Сочи» сейчас переживает тяжёлый момент из-за ухода лидеров и отсутствия новых приобретений.
«С Гараниным мне работать комфортно. Конечно, есть время, когда надо адаптироваться. Бывают игры, когда не получается. С каждой тренировкой всё лучше и лучше.
Я разговаривал с руководством недели три назад, до игры с «Ахматом». Больше не говорил.
У «Сочи» сейчас тяжёлый момент. Усиления нет. Родригао и Кассьерра ушли в «Зенит» — это большие потери. «Сочи» сложно, у нас много молодых, новый тренер. Всё меняется», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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