Президент «Урала» Иванов: Дзюбу не возьмём. Нам не потянуть зарплату Артёма
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что клуб не будет подписывать нападающего Артёма Дзюбу.
«Возьмём ли Дзюбу? Дзюбу не возьмём. Я не говорю, что Дзюба другого уровня, но у человека другая зарплата. Нам не потянуть», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
33-летний Дзюба находится без клуба с 30 июня 2022 года, когда истёк его контракт с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. К сезону нападающий готовился в составе казанского «Рубина», не не подписал с командой контракт. Ранее появилась информация, что Дзюба отказался от предложений российских клубов, желая поиграть в Европе.
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