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«Скоро будет решение». Гендиректор «Спартака» – о слухах об уходе Федуна из клуба

«Скоро будет решение». Гендиректор «Спартака» – о слухах об уходе Федуна из клуба
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал слухи о возможном уходе владельца клуба Леонида Федуна.

«Слова об акционерах «Спартака» взорвали? Я не взорвал ничего. Что сказано, то сказано. Ждите пресс-релиза.

Когда-то мы увидим пресс-релиз об уходе Федуна? Всё, что можно было сказать, уже сказали. Скоро будет решение. В итоге вы обо всём узнаёте в пресс-релизе.

Дата совета ещё не определилась. Точные даты я пока ещё не назову», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее сообщалось, что контроль за командой перейдёт российской нефтяной компании «Лукойл».

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