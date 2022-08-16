«Скоро будет решение». Гендиректор «Спартака» – о слухах об уходе Федуна из клуба
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал слухи о возможном уходе владельца клуба Леонида Федуна.
«Слова об акционерах «Спартака» взорвали? Я не взорвал ничего. Что сказано, то сказано. Ждите пресс-релиза.
Когда-то мы увидим пресс-релиз об уходе Федуна? Всё, что можно было сказать, уже сказали. Скоро будет решение. В итоге вы обо всём узнаёте в пресс-релизе.
Дата совета ещё не определилась. Точные даты я пока ещё не назову», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Ранее сообщалось, что контроль за командой перейдёт российской нефтяной компании «Лукойл».
«Спартак» сводит с ума, а «Зенит» не монолит. Обзор 5-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #14:
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