«Спартак» — чемпион? Да, но только пяти туров. «Зенит» своё не упустит

В РПЛ позади пять туров. И впереди «Спартак»! Красно-белые выдали четыре победы подряд, разгромили в последнем матче «Сочи» (3:0) и вообще очень радуют своей игрой поклонников. Но букмекеры всё равно не дают им шансов. «Зенит» слишком силён, а отставание всего два очка.

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«Зенит» вернул доверие

Петербуржцы в первых четырёх турах оступились дважды, а ещё потеряли из-за травмы своего главного атакующего игрока – Клаудиньо. На этом фоне предстоящий матч с ЦСКА поклонники команды Сергея Семака ждали с опасением. Но всё в итоге оказалось не так страшно. Победа 2:1 при доминировании на поле – важный шаг к очередному чемпионству. Пока зенитовцы отстают от лидера на два очка.

Букмекеры же дают на чемпионство петербуржцев коэффициент 1.38. И это кажется оправданной цифрой. Ресурсов у команды больше, чем у соперников, исполнительское мастерство — тоже. Осталось научиться забирать свои очки у середняков, в матчах с ними у команды Семака бывает недонастрой.

Абаскаль на коне! Но это только первая проверка

«Спартак», без преувеличения, влюбил в себя на старте сезона. Четыре победы в пяти матчах, яркая игра, куча голов – Гильермо Абаскаль идёт по пути Массимо Карреры. В общем-то, красно-белым даже необязательно побеждать конкурентов, нужно собирать очки в играх с более слабыми клубами. И пока спартаковцы это делают.

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Другой вопрос, что кадровая обойма бедновата, а трансферов не ждут: в клубе идёт процесс смены руководства. Более того, «Спартак» может серьёзно подкосить травма Виктора Мозеса. Нигериец только-только раскрылся в роли «десятки», как получил травму ахилла: в этом году он уже не сыграет. Что ж, первое испытание без Мозеса Абаскаль уверенно прошёл, но впереди куда более сложные матчи.

И всё-таки «Спартак» очень хорош. Поэтому букмекеры выделяют именно его в числе соперников «Зенита». На золотые медали спартаковцев предлагают коэффициент 8.00.

Федотову и Йокановичу нужно время

Далее в букмекерских раскладах идут ЦСКА и «Динамо», на них коэффициенты 11.00 и 12.00 соответственно. Пока что Владимир Федотов и Славиша Йоканович только строят команду. У Федотова получается чуть ярче, но у него и новички уже приехали. Сербу же каждый матч приходится придумывать что-то новое: травмы и дисквалификации подкашивают бело-голубых с самого старта сезона.

Кто ещё способен удивить?

Шансы остальных клубов аналитики считают куда более низкими. На «Ростов» и «Сочи» можно поставить за 40.00, а на «Краснодар» за 50.00. А вот кто с треском проваливается, так это «Локомотив».

Выглядят железнодорожники ужасно, идут в зоне стыковых матчей и уже на 10 очков отстают от лидера. Коэффициент на победу команды Марвина Комппера – 250.00. И даже эта цифра кажется завышенной.

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