Защитник «Андерлехта» Гомес перешёл в «Манчестер Сити»

Защитник «Андерлехта» Серхио Гомес перешёл в «Манчестер Сити». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба. Контракт заключён до лета 2026 года.

В сезоне-2021/2022 левый защитник провёл за «Андерлехт» 39 матчей, забил шесть мячей и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 10 млн. Контракт Гомеса с бельгийским клубом истекал в конце июня 2025 года. Ранее сообщалось, что сумма сделки составила € 13 млн.



Ранее «Сити» был заинтересован в подписании другого испанского защитника, Марка Кукурельи, однако бывшего игрока «Брайтона» приобрёл лондонский «Челси».

По итогам двух туров английской Премьер-лиги подопечные Хосепа Гвардиолы занимают первое место в чемпионате.