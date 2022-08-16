Защитник «Андерлехта» Гомес перешёл в «Манчестер Сити»
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Защитник «Андерлехта» Серхио Гомес перешёл в «Манчестер Сити». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба. Контракт заключён до лета 2026 года.
В сезоне-2021/2022 левый защитник провёл за «Андерлехт» 39 матчей, забил шесть мячей и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 10 млн. Контракт Гомеса с бельгийским клубом истекал в конце июня 2025 года. Ранее сообщалось, что сумма сделки составила € 13 млн.
Ранее «Сити» был заинтересован в подписании другого испанского защитника, Марка Кукурельи, однако бывшего игрока «Брайтона» приобрёл лондонский «Челси».
По итогам двух туров английской Премьер-лиги подопечные Хосепа Гвардиолы занимают первое место в чемпионате.
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