Бартра перешёл в «Трабзонспор» из «Бетиса»

Защитник «Бетиса» Марк Бартра перешёл в «Трабзонспор». Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба. Контракт между игроком обороны и турецкой командой действует до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит € 1,25 млн.
Бартра — воспитанник «Барселоны». В системе каталонцев испанец оказался в 11 лет. Он окончательно покинул команду в 2016-м, перейдя в дортмундскую «Боруссию». В январе 2018-го «Бетис» выкупил права на испанского защитника.
В ноябре 2013 года Марк дебютировал за сборную Испании, в составе которой принял участие в 14 матчах (гол и результативная передача). В прошлом сезоне Бартра в 31 матче во всех турнирах забил два гола.
Видеообзор. «Барселона» — «Райо Вальекано». Испанская Примера – 2022/2023. 1-й тур:
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