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Гиггз на заедании суда заявил, что он не может устоять перед женщинами

Гиггз на заедании суда заявил, что он не может устоять перед женщинами
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Бывший валлийский футболист Райан Гиггз предстал перед судом по обвинению в принуждении и нападении на свою бывшую девушку Кейт Гревилл, а также по дополнительному обвинению в нападении на её сестру Эмму. Об этом сообщает daily Star.

Райан Гиггз признал в суде, что он серийный любовный мошенник, лгал каждому партнёру, который у него был, и что он не может устоять перед привлекательными женщинами.

Напомним, 48-летний Райан Гиггз обвиняется в нападении на свою бывшую девушку Кейт Гревилл и её сестру Эмму Гревиль с нанесением телесных повреждений. Инцидент произошёл ещё в ноябре 2020 года. Сам Гиггз свою вину отрицает. В данный момент он находится под условным залогом.

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