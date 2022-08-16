Гиггз на заедании суда заявил, что он не может устоять перед женщинами
Поделиться
Бывший валлийский футболист Райан Гиггз предстал перед судом по обвинению в принуждении и нападении на свою бывшую девушку Кейт Гревилл, а также по дополнительному обвинению в нападении на её сестру Эмму. Об этом сообщает daily Star.
Райан Гиггз признал в суде, что он серийный любовный мошенник, лгал каждому партнёру, который у него был, и что он не может устоять перед привлекательными женщинами.
Напомним, 48-летний Райан Гиггз обвиняется в нападении на свою бывшую девушку Кейт Гревилл и её сестру Эмму Гревиль с нанесением телесных повреждений. Инцидент произошёл ещё в ноябре 2020 года. Сам Гиггз свою вину отрицает. В данный момент он находится под условным залогом.
Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»:
Комментарии
- 16 августа 2022
-
19:59
-
19:50
-
19:49
-
19:43
-
19:40
-
19:25
-
18:53
-
18:43
-
18:41
-
18:29
-
18:24
-
18:08
-
17:59
-
17:52
-
17:44
-
17:25
-
17:14
-
17:14
-
16:57
-
16:39
-
16:08
-
16:05
-
16:00
-
15:34
-
15:34
-
15:33
-
15:17
-
15:16
-
15:14
-
15:12
-
15:07
-
15:04
-
15:01
-
14:31
-
14:30
Партнерский контент